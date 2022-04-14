١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٧:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84716594
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رئيسي يؤكد ضرورة تسهيل سفر المواطنين لاماكن الزيارة في داخل وخارج البلاد بتكاليف منخفضة

رئيسي يؤكد ضرورة تسهيل سفر المواطنين لاماكن الزيارة في داخل وخارج البلاد بتكاليف منخفضة

طهران/ 14 نيسان/ ابريل/ ارنا – أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي على ضرورة توفير امكانية السفر للمواطنين بسهولة وبتكاليف منخفضة لاماكن الزيارة في داخل وخارج البلاد.

وفي اول اجتماع للمجلس الاعلى للحج والزيارة عقد اليوم الخميس اعتبر آية الله رئيسي تسهيل رحلات الزيارة للاماكن الدينية من المسؤوليات المهمة واشار الى النتائج والبركات الحاصلة من هذه الزيارات المعنوية وقال: ينبغي على منظمة الحج والزيارة عبر التعاون مع الوزارات المعنية توفير الظروف المناسبة للسفر السهل والرخيص للزوار الى اماكن الزيارة خاصة العتبات المقدسة في العراق وسوريا عبر المسارات الجوية والبرية.

واكد رئيس الجمهورية على اجراء المتابعات اللازمة لفتح الحدود البرية مع العراق امام الزوار.

وتقرر خلال الاجتماع وفق ايعاز صادر عن رئيس الجمهورية فی ضوء الفرصة المتبقية حتى موسم الحج اتخاذ التمهيدات اللازمة لاداء هذه المناسك الدينية من قبل الاجهزة الحكومية وتوفير الاحتياجات اللازمة في هذا المجال.

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