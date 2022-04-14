قائد سلاح البحر الايراني: برنامجنا يتضمن 3 خطط للملاحة البحرية طويلة الامد

وقال الادميرال ايراني في تصريح له مساء الخميس على هامش جلسة لقراءة القرآن الكريم في المنطقة الرابعة للقوة البحرية "الامام الرضا (ع)": ان التواجد في المياه الدولية والبعيدة يجري وفق توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتم التخطيط لـ 3 خطط للملاحة البحرية طويلة الامد سيجري تنفيذها قريبا.

واوضح بان جدول اعمال القوة البحرية للجيش لهذا العام يتضمن ضم سفن حربية جديدة في الشمال والجنوب واضاف: انه نظرا لظروف القوة البحرية للجيش والتي يعد نطاق عملياتها في خارج الحدود والساحات الدولية فقد تم تعريف هذه العمليات في عدة مجالات.

وصرح بان احد هذه المجالات هو التواجد في البرامج التدريبية وتنفيذ التمارين العملانية في البحر بصورة مركبة ومشتركة بدعوة الدول الاخرى وقال: ان هذا البرنامج نفذ في مرحلتين في سواحل جنوب شرق البلاد ومشاركة القوة البحرية في المناورات والتمارين المركبة مع سائر الدول.

واضاف الادميرال ايراني: ان المدمرة ايرانية الصنع "دنا" شاركت اخيرا في المناورات المركبة "آي اف ایکس 2022" في ميناء غوا بالهند بمشاركة 10 دول حيث كانت ايران ضمن الدول الخمس التي ارسلت سفنا حربية.

واكد بان احد اهداف القوة البحرية للجيش هو تنمية البرامج الثقافية وتقوية الثقافة القرآنية بين المنتسبين خاصة اسرهم وابنائهم حيث تم في هذا الاطار تعريف مشاريع مختلفة يشاركون فيها.

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