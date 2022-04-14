العميد فدوي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة

وقال العميد فدوي في تصريح للمسيرة اليوم الخميس: أعداؤنا اعترفوا بأنّ إيران تجاوزت مرحلة الردع لتأخذ زمام المبادرة بالرد العملي وتبنّي الرد بشكلٍ علني.
واضاف: ان محور المقاومة اليوم في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا في ذروةِ قوته.
انتهى ** 2342
طهران / 14 نيسان / ابريل/ارنا- اعتبر نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة بانه هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة.
وقال العميد فدوي في تصريح للمسيرة اليوم الخميس: أعداؤنا اعترفوا بأنّ إيران تجاوزت مرحلة الردع لتأخذ زمام المبادرة بالرد العملي وتبنّي الرد بشكلٍ علني.
واضاف: ان محور المقاومة اليوم في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا في ذروةِ قوته.
انتهى ** 2342
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