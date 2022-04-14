العميد فدوي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة

طهران/ 14 نيسان/ ابريل/ ارنا - اعلن مندوب ايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمدرضا غائبي ان الوكالة لايمكنها الوصول الى المعلومات المخزنة في ذاكرة تخزين كاميرات المراقبة في مركز صنع أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز بأي شكل من الاشكال وان هذه المعلومات لن يتم تزويد الوكالة بها الا بعد عودة ايران الى تنفيذ الاتفاق النووي مجددا.