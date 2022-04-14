١٤‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٤١ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84716731
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العميد فدوي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة

العميد فدوي: إخراج القوات الأمريكية من المنطقة هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة

طهران / 14 نيسان / ابريل/ارنا- اعتبر نائب قائد الحرس الثوري العميد علي فدوي إخراج القوات الأمريكية من المنطقة بانه هدف قريب، فالأمريكيون بدأوا بالمغادرة.

وقال العميد فدوي في تصريح للمسيرة اليوم الخميس: أعداؤنا اعترفوا بأنّ إيران تجاوزت مرحلة الردع لتأخذ زمام المبادرة بالرد العملي وتبنّي الرد بشكلٍ علني.

واضاف: ان محور المقاومة اليوم في اليمن وفلسطين ولبنان وسوريا في ذروةِ قوته.

انتهى ** 2342

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