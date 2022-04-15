الصحة الايرانية: 33 وفاة وأقل من الفي اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 204 الفا و 49 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان الف و483 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 938 الف و 480 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 167 ألفا و 174 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 307 ألفا و 26 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و697 ألفا و 158 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 171 ألفا و692 جرعة.

انتهى** 2344