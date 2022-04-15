١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84717084
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الصحة الايرانية: 33 وفاة وأقل من الفي اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 33 وفاة وأقل من الفي اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 15 نيسان/ ابريل/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 1994 اصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 140 الفا و777 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 1994 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 204 الفا و 49 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان الف و483 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 938 الف و 480 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 167 ألفا و 174 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 57 مليونا و 307 ألفا و 26 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 26 مليونا و697 ألفا و 158 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 148 مليونا و 171 ألفا و692 جرعة.

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