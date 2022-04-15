١٥‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84717220
٠ Persons
T T

سمات

مدير عام مكتب المحافظ للشؤون الاقتصادية:

تصدير البضائع من سوق هلاله الشمالي في إيلام الأسبوع المقبل

تصدير البضائع من سوق هلاله الشمالي في إيلام الأسبوع المقبل

ايلام/ 15 نيسان/ ابريل/ ارنا - اعلن مدير عام مكتب تنسيق الشؤون الاقتصادية في محافظة ايلام غرب البلاد ، عن بدء تصدير البضائع المنتجة محليا الى العراق عبر سوق هلاله الشمالي اعتبارا من الاسبوع المقبل.

واضاف تقي منصوريان في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الجمعة: بالنظر إلى تشغيل سوق هلاله الشمالي من خلال التعاونيات والنقابات الحدودية، فقد بدأت ايضا المشاورات مع التجار العراقيين لتصدير البضائع إلى العراق وتم إبرام عدة عقود.

وأضاف: نحاول أن نبدأ في التصدير إلى العراق بفائض المنتجات التي تنتجها المحافظة والمنتجات المحلية ، وبهذه الطريقة ستبدأ أعمال التصدير والاستيراد.

واشار الى ان السعودية وتركيا تستحوذان على الجزء الأكبر من السوق العراقية مما يتعين الحصول على حصة أكبر لبلدنا من هذا السوق، وخاصة في حدود محافظة إيلام.

وأعرب عن أمله في أن يؤدي فتح هذه الأسواق إلى تحول اقتصادي، وتنمية التجارة الخارجية والصادرات، وخلق فرص عمل مستدامة في المناطق الحدودية للمحافظة.

وتشترك محافظة إيلام مع العراق بحدود طولها 430 كيلومترا، ويبلغ عدد سكان محافظة ديالى الحدودية، المتاخمة لمحافظة إيلام ، 1.6 مليون نسمة ، مما سيفيد المحافظة اقتصاديا من خلال إعادة فتح هذه الاسواق.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha