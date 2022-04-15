المجلس الإسلامي البريطاني يدين حادث المسجد الأقصى

و قالت "زهرة محمد" في البيان الذي نُشرت نسخة منه على موقع المجلس على الإنترنت: يشهد العالم مرة أخرى أعمال عنف لا نهاية لها ضد المصلين في المسجد الأقصى من قبل القوات الإسرائيلية، هذا تدنيس لأحد أقدس مزارات الإسلام في أقدس أوقات السنة ، شهر رمضان.

وأضافت أن على العالم أن يسعى إلى إنهاء العنف الذي تمارسه القوات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، إنه لأمر محزن أن نرى هذا العنف الجامح ضد النساء والأطفال وكبار السن من قبل القوات الإسرائيلية.

ودعت الحكومة البريطانية إلى التدخل لإنهاء العنف والعدوان الإسرائيلي على الفور.

واشتد هجوم الجيش الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك وجرائم المحتلين الوحشية في الأيام القليلة الماضية، مما اسفر عن استشهاد 20 فلسطينيا وجرح نحو 160 شخصا حتى الان، كما هاجم المحتلون الصهاينة، صباح اليوم الجمعة، المسجد الأقصى مرة أخرى واشتبكوا مع الفلسطينيين.

وأثارت الخطوة غضبا واسعا من قبل الاحزاب والشخصيات الفلسطينية التي أدانت الخطوة وهددت بالرد بقوة على جرائم المحتلين.

انتهى** 2344