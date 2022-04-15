ما حدث في المسجد الأقصى يجسد عجز الصهاينة ومقاومة الشعب الفلسطيني

و أكد حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي اليوم الجمعة مع إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن ما حدث في المسجد الأقصى يظهر أن مقاومة الشعب الفلسطيني البطل والشجاع مازالت حية وشامخة وعجز الصهاينة .

وقال: لا شك أن الكيان الصهيوني أضعف من أن يتحمل انتفاضة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي خلقت ملحمة عملية سيف القدس.

وتابع أمير عبد اللهيان قائلا ان المقاومة اليوم في أفضل حالاتها، والكيان الإرهابي الصهيوني في أضعف حالاته.

وأضاف وزير الخارجية إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم إقامة دولة فلسطينية موحدة على امتداد الأرض التاريخية لفلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

واكد أمير عبد اللهيان على استمرار مشاوراته واتصالاته الدبلوماسية مع وزراء خارجية الدول الإسلامية لإدانة ووقف العمليات الوحشية التي يقوم بها كيان الاحتلال الصهيوني.

ووصف عبد اللهيان هجوم الكيان الصهيوني على المصلين وتدنيس المسجد الأقصى بأنه من التداعيات المؤسفة لتطبيع الدول العربية - الإسلامية القليلة علاقاتها مع الكيان الإسرائيلي المزيف، مؤكدا ضرورة دعم شعب يدافع ببطولة عن كرامة وعزة الأمة الإسلامية وليس مغتصبو القدس والوطن الأم للشعب الفلسطيني.

من جانبه ابلغ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنيه، تحياته الحارة وتحيات الشعب الفلسطيني والمقاومة، للشعب الايراني وقائد الثورة ورئيس الجمهورية، وتطرق الى الجرائم الأخيرة في المسجد الأقصى، مؤكدا أن فلسطين تواجه اليوم خيارين: قبول تهويد المسجد الأقصى أو المقاومة ضد الكيان الصهيوني، وان الشعب الفلسطيني و المقاومة اختارا طريق المقاومة وتضحية الشهداء.

وشكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمها لقضية فلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى، ودعا إلى زيادة المشاورات الدبلوماسية على مستوى الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي لادانة العدوان الصهيوني ووقف عدوان الكيان الصهيوني، مشيرا إلى استشهاد العشرات من الفلسطينيين وجرح المئات منذ بداية شهر رمضان المبارك ومع تصاعد التوترات والعدوان من قبل الكيان الصهيوني.

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