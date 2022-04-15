حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان يسجل رقما قياسيا جديدا

وقال نجفي في تصريح له اليوم الجمعة ان قيمة الصادرات الايرانية الى عمان بلغت في العام الايراني الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس) 716 مليون دولار وقيمة الصادرات العمانية الى ايران 619 مليون دولار ليبلغ المجموع مليارا و 300 مليون دولار.

واضاف: رغم الحظر الاميركي الظالم وتداعيات جائحة كورونا فان حجم التبادل التجاري بين ايران وعمان ارتفع بنسبة مئة بالمئة لاول مرة ونحن نامل في الاستفادة من الامكانيات المتوفرة في العلاقات الاقتصادية عبر الجهود التي يبذلها مسؤولو البلدين.

وتابع: ان علاقات الجوار الودية بين البلدين وفرت امكانيات جيدة لزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

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