الجمارك الايرانية: 3.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وصلت البلاد خلال اسبوع

واوضح لطيفي في تصريح له الجمعة بان هذه الكمية من لقاحات كورونا وصلت البلاد خلال الاسبوع الاخير في اطار 4 شحنات من بلغاريا وكرواتيا واليابان واضاف: ان الشحنة الممنوحة الاولى البالغة 2 مليون و 830 الف و 400 جرعة وصلت من بلغاريا يوم الجمعة 8 اذار/مارس والشحنة الثانية البالغة 288 الف جرعة وصلت من كرواتيا يوم الاثنين 11 اذار فيما وصلت الشحنتان الثالثة والرابعة البالغة مجموعهما 350 الف جرعة من اليابان يومي الخميس والجمعة 14 و 15 اذار.

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية: ان اجمالي عدد جرعات هذه الشحنات الاربع الممنوحة بلغ 3 ملايين و 718 الفا و 400 جرعة.

انتهى ** 2342