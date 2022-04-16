١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٦:٠٨ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84717473
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الجمارك الايرانية: 3.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وصلت البلاد خلال اسبوع

الجمارك الايرانية: 3.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا وصلت البلاد خلال اسبوع

طهران / 16 نيسان/ابريل/ارنا- اعلن المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية روح الله لطيفي عن منح التخليص الجمركي لاكثر من 3.7 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) ممنوحة من 3 دول وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي.

واوضح لطيفي في تصريح له الجمعة بان هذه الكمية من لقاحات كورونا وصلت البلاد خلال الاسبوع الاخير في اطار 4 شحنات من بلغاريا وكرواتيا واليابان واضاف: ان الشحنة الممنوحة الاولى البالغة 2 مليون و 830 الف و 400 جرعة وصلت من بلغاريا يوم الجمعة 8 اذار/مارس والشحنة الثانية البالغة 288 الف جرعة وصلت من كرواتيا يوم الاثنين 11 اذار فيما وصلت الشحنتان الثالثة والرابعة البالغة مجموعهما 350 الف جرعة من اليابان يومي الخميس والجمعة 14 و 15 اذار.   

وقال المتحدث باسم مصلحة الجمارك الايرانية: ان اجمالي عدد جرعات هذه الشحنات الاربع الممنوحة بلغ 3 ملايين و 718 الفا و 400 جرعة.

انتهى ** 2342

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