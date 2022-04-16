تقرير امريكي: واردات الصين من النفط الإيراني تزداد بشكل كبير منذ 2021

وبحسب تقرير صحيفة "The Washington Free Beacon " (واشنطن فري بيكون) استوردت الصين ما يقرب من 829 ألف و260 برميل من الخام الإيراني يوميًا في المتوسط خلال 3 أشهر من العام 2021 أي ضعف الكمية التي كانت تشتريها من إيران خلال نفس الفترة من العام 2020.

واضافت الصحيفة ان مبيعات النفط الإيراني إلى الصين ارتفعت منذ تولي جو بايدن منصب الرئاسة الامريكية عام 2021 حيث استوردت الصين حتى الان 337 مليون و 829 ألف و260 برميل من النفط الايراني بقيمة 22 مليار دولار.

وبحسب التقرير، استوردت الصين في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 ما يقرب 829 الف و260 برميل من النفط الايراني يوميًا، ما يدل على أن صادرات إيران النفطية منذ بداية عام 2022 حتى نهاية آذار/مارس، وصلت الى 74 مليون و 633 ألف برميل، بينما استوردت الصين في عام 2021 أكثر من 263 مليون برميل من النفط الايراني.

وتظهر هذه الارقام ان حوالي 21 بالمائة من صادرات النفط الإيراني إلى الصين منذ بداية 2021 حتى الان، تمت في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

وتؤكد إحصائيات منظمة أوبك أن متوسط ​​سعر النفط الإيراني في عام 2021 كان حوالي 60 دولارًا للبرميل، لكنه ارتفع الى 97.5 دولارًا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022.

ونظرًا لارتفاع أسعار النفط في العام الجاري وكمية صادرات النفط الإيراني إلى الصين فإن عائدات إيران من صادرات النفط إلى الصين تزيد عن 7.3 مليار دولار.

ووصلت عائدات مبيعات النفط الإيراني الى الصين في عام 2021 مايقرب 14.7 مليار دولار بسعر نحو 56 دولارا للبرميل نظرا لكمية المبيعات وهي 263 مليون برميل.

وبما ان سعر النفط الإيراني في العام 2021 كان 60 دولارًا للبرميل وفقًا لمنظمة أوبك، باعت ايران نفطها للصين (أكبر مستورد للنفط الايراني) بسعر مناسب، من خلال الالتفاف على الحظر الامريكي وكذلك التسويق المكثف.

ومنذ وصول اية الله ابراهيم رئيسي للسلطة في ايران وعلى الرغم من عدم تغيير ظروف الحظر المفروض على إيران زادت صادرات نفط البلاد بنسبة اكثر من 40 بالمائة.

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