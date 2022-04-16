منتخبا ايران للمصارعة الرومانية والحرة يشاركان في بطولة اسيا بمنغوليا

وسیشارك المنتخب الايراني للمصارعة الرومانیة في البطولة الآسيوية للمصارعة الرومانیة والتي ستقام يومي 19 و20 أبریل في أولان باتور، بمنغوليا.

ومن المقرر ان يغادر المنتخب الوطني للمصارعة الحرة، طهران يوم 18 أبريل 2022 متوجها الی منغولیا للمشاركة في البطولة الآسيوية للمصارعة الحرة والتي ستقام يومي 3 و 4 مايو في أولان باتور.

ولاعبو المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية هم:

في وزن 55 كغم: علي نوربخش

في وزن 60 كغم: مهدي محسن‌ نجاد

في وزن 63 كغم: ایمان محمدي

في وزن 67 كغم: شاهين بداغي

في وزن 72 كغم: محمدرضا مختاري

في وزن 77 كغم: عارف حبیب‌ اللهي

في وزن 82 كغم: رسول كرمسیري

في وزن 87 كغم: ناصر علیزاده

في وزن 97 كغم: مهدي بالي

في وزن 130 كغم: امیر قاسمي ‌منجزي

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