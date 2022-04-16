١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٢:٢٨ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84717879
٠ Persons
T T

سمات

التجارة الخارجية الإيرانية تنمو بنسبة 37 بالمائة

التجارة الخارجية الإيرانية تنمو بنسبة 37 بالمائة

طهران / 16 نيسان /ابريل/ارنا- قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية "روح الله لطيفي" ان حجم التجارة الخارجية الايرانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) بلغ 29 مليارا و549 مليون دولار، لیسجل نموا بنسبة 37 بالمائة من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

وأضاف " روح الله لطيفي " اليوم السبت،  أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى  41 مليونا و522 الف طن، يعادل 29 مليارا و549 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي  ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) ، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمائة في الوزن و 37 بالمائة  من حیث القيمة  مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واشار الى تصدير 30 مليونا و 442 الف طن من البضائع  بقيمة 13 مليار و 478 مليون دولار في هذه الفترة ، لیحقق  نموا بنسبة  10 بالمئة من حيث الوزن و 39 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الاسبق.

انتهی** 3280

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha