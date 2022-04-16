التجارة الخارجية الإيرانية تنمو بنسبة 37 بالمائة

وأضاف " روح الله لطيفي " اليوم السبت، أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية وصل إلى 41 مليونا و522 الف طن، يعادل 29 مليارا و549 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الایراني الماضي ( انتهى في 20 اذار/مارس 2022) ، مسجلا نموا بنسبة 14 بالمائة في الوزن و 37 بالمائة من حیث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الذي سبقه.

واشار الى تصدير 30 مليونا و 442 الف طن من البضائع بقيمة 13 مليار و 478 مليون دولار في هذه الفترة ، لیحقق نموا بنسبة 10 بالمئة من حيث الوزن و 39 بالمئة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من العام الاسبق.

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