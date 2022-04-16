إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة الحرارية يسجل نموا بالنسبة 8 بالمائة

وأضاف أميد عبدالملكي: تم في العام 2021 إنتاج 324 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة في محطات الطاقة الحرارية في البلاد ، منها 181 مليار كيلوواط ساعة حصة وحدات الدورة المركبة و 84 مليار كيلوواط ساعة كانت حصة محطات التوليد البخارية و 59 مليار كيلو وات ساعة حصة الوحدات الغازية ".

وتابع: في عام 2021 مع إضافة قسم البخار لمحطات توليد الكهرباء في جهرم وهريس وأورميه وتشابهار شهدنا نموا في إنتاج محطات توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة.

ولفت عبدالملكي الى "إن تحويل محطات توليد الكهرباء بالغاز إلى دورة مركبة من أكثر الطرق فعالية لتحسين كفاءة شبكة الكهرباء بالبلاد وهو أمر فعال للغاية ليس فقط بالنسبة إلى صناعة الكهرباء ولكن أيضًا للحفاظ على البيئة وخفض استهلاك الوقود.

وقال: تم إنتاج 359 مليار كيلوواط ساعة من الطاقة في العام الماضي في جميع محطات توليد الكهرباء في البلاد (الحرارية ، الكهرومائية ، النووية والمتجددة) ، وكانت حصة محطات الطاقة الحرارية أكثر من 324 مليار كيلوواط ساعة.

انتهى** 1453