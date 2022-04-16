مظاهرات الأردنیین في عمّان تضامنا مع الفلسطينيين

وهتفت حشود كبيرة من الأردنيين خلال وقفة دعا لها حزب الشراكة والإنقاذ وعدد من الأحزاب والحراكات الشبابية من أمام مسجد الكالوتي بالقرب من سفارة الاحتلال، مطالبين بتحرك عاجل لوقف الانتهاكات، وحماية أهل القدس وفلسطين.

وطالب المشاركون بنصرة المسجد الأقصى، وطرد سفير الإحتلال الاسرائيلي، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمّان، وسط حضور أمني كثيف في المنطقة.

وهتفت الحشود بالتحية للمقاومة والمرابطين في القدس باعتبارهم رأس الحربة في مواجهة العدو الصهيوني وغطرسته، والإشادة بـ"الصمود الذي يسطرونه في وجه المؤامرة الصهيونية على القدس بدعم عربي رسمي ودولي".

ورفع المشاركون شعارات تضامنية مع القدس وفلسطين ورافضة التطبيع مع كيان الاحتلال باعتباره خيانة.

وندد المشاركون بموقف الأنظمة العربية الرسمية وموقف السلطة الفلسطينية من جرائم الاحتلال والعمليات البطولية الفلسطينية التي نفذها مقاومون ضد المحتلين.

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