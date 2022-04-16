وزير الإعلام اليمني يحذر واشنطن من تشكيل قوة بحرية في البحر الأحمر

وفي تغريدة على تويتر اعتبر الشامي، أن التعامل السلبي من قبل دول التحالف السعودي مع الهدنة يؤكد عدم ظهور بوادرها حتى اليوم.

وحذر الشامي من الاستعداد للرد على من ينقضون عهودهم بعد توكيدها، مشيراً إلى أن التحرك الأميركي في البحر الأحمر يعطي قراءة سوداوية للهدنة المعلنة.

وفي السياق نفسه تحدث رئيس وفد صنعاء المفاوض "محمد عبد السلام"،أمس الجمعة، إن التحرك الأميركي في البحر الأحمر، في ظل هدنة في اليمن، إنسانياً وعسكرياً، يناقض زعم واشنطن دعمها الهدنة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية تأسيس قوة مهمات جديدة مع دول حليفة، ستقوم بدوريات في البحر الأحمر قبالة اليمن.

ويواصل التحالف السعودي خرقه الهدنة في اليمن، بحيث أكدت "شركة النفط اليمنية"، أمس احتجاز تحالف العدوان سفينة الديزل الإسعافية، "هارفيست"، على الرغم من تفتيشها وحصولها على التصاريح من الأمم المتحدة.

وكذلك رأى المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أن "الهدنة ما زالت هشةً وموقتةً".

ومساء يوم الـ 2 من نيسان/أبريل الماضي، دخلت الهدنة بين التحالف السعودي وحكومة صنعاء، حيزَ التنفيذ. وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن أنه "بموجب هذه الهدنة، تتوقف كل العمليات العسكرية الهجومية، براً وجواً وبحراً".

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