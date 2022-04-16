حزب الله يدين بشدّة اقتحام قوات الإحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى

ويعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني المنتفض في القدس المحتلة والمدافع عن حرمة الأقصى، ويحي شجاعته وتصدّيه البطولي لآلة الإرهاب الإسرائيلي.

ويعتبرُ حزب الله أن ما أقدمَتْ عليه قوات الإحتلال هو انتهاك خطيرٌ لحرمة المسجد الأقصى يمسُّ بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفزُ كل الأحرار في العالم.

ويدعو حزب الله منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجباتها الدينية والاخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم.

واعتبر حزب الله أن “ما أقدمت عليه قوات الاحتلال هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الأقصى يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم”، داعياً “منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الإرهابية ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم”.

انتهى** 1453