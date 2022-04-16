رئيس الجمهورية يوجه منتجي لقاحات كورونا المحليين بتصدير فائض منتجاتهم الى سائر البلدان

وفي تصريحه خلال اجتماع اللجنة اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا اليوم السبت، اكد "رئيسي" على مواصلة الالتزام بكامل التعليمات الوقائية والصحية المتعلقة بمكافحة مرض كورونا على صعيد البلاد؛ كما ثمّن دور جميع المسؤولين والجهات المعنية في هذا الخصوص.

وصرح : ان المتوقع من مسؤولي الامر التأسي بسلوك قائد الثورة الاسلامية وبذل الجهود من اجل تكريس وترسيخ البروتوكولات والتعليمات الصحية والامتثال الى نصائح الخبراء والمختصين وقرارات اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، داخل المجتمع.

رئيس الجمهورية اعلن ايضا، استعداد ايران لمواصلة التعاون مع كافة الدول من اجل القضاء على هذه الجائحة، وتقديم المساعدات الانسانية الى البلدان المحرومة في المنطقة وسائر نقاط العالم.

كما اكد ضرورة التعاون الى دولة الصين لتتمكن من احتواء الجائحة في الوقت الحاضر؛ لافتا بان الاخيرة بادرت الى دعمنا بشكل واسع في وقت الشدة واحتدام الازمة الناجمة عن تفشي كورونا داخل البلاد وذلك عبر ارسال حمولات اللقاحات المضادة، ونحن اليوم قادرون على ان نتقاسم خبراتنا العلمية في مجال مكافحة هذا الوباء مع الحكومة والشعب الصينيين.

انتهى ** ح ع

