الصحة الإيرانية تسجل 23 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي لليوم عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم السبت الى 140 الفا و800 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 15 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و205 الاف و64 شخصا.

وأضافت أن الف و 420شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 942 الفا و220 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و370 ألفا و520 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و173 الفا و275 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و325 الف و244شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و719 الفا و467 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و217 الفا و986 جرعة.

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