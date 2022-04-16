محافظ طهران : مسيرات يوم القدس العالمي ستقام بكل عظمة وشموخ

وفي تصريحه اليوم السبت خلال الاجتماع الاسبوعي للجنة مكافحة كورونا بطهران، اكد "منصوري"، انه على خلفية التطورات الاقليمية وبناء على تعليمات سماحة قائد الثورة الاسلامية، سيتم هذا العام احياء مراسم يوم القدس العالمي وستنظم على اثره المسيرات الحماسية.

ودعا محافظ طهران الجهات المعنية الى وضع خطط مناسبة لاقامة هذه المراسم بكل عظمة وشموخ، مع رعاية كامل التعليمات الصحية والاحترازية ذات الصلة بمكافحة فيروس كورونا.

من جانبه، اعلن قائد عمليات مكافحة كورونا في طهران "علي رضا زالي"، خلال الاجتماع، بأن منحى تفشي الفيروس الوبائي في البلاد اصبح تنازليا، وذلك نظرا لانخفاض اعداد المراجعين الى المراكز الطبية والعلاجية في البلاد من جراء الاصابة بهذه العدوى.

ولفت "زالي"، ان هاجس ارتفاع الاصابات بكورونا في ايران بعد عطلة راس السنة (1401 - هجري شمسي) تراجع الى ادنى حد؛ عازيا ذلك الى تنفيذ عملية التطعيم والتحصن ضد الوباء بشكل واسع في ارجاء البلاد.

واكد هذا المسؤول بوزارة الصحة الايرانية، في الوقت نفسه، على مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية لمكافحة الجائحة، من اجل الحفاظ على الظروف المستقرة الراهنة.

انتهى ** ح ع