حزب الله : نحَيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي لآلة الإرهاب الاسرائيلي

ودان حزب الله لبنان "اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم".

وأكد، أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الاقصى، يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم ويستفز كل الأحرار في العالم".

ودعا حزب الله في بيانه، "منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية، للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الارهابية، ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم".

انتهى ** ح ع

