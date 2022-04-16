١٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٥٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84718434
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حزب الله : نحَيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي لآلة الإرهاب الاسرائيلي

حزب الله : نحَيي الشعب الفلسطيني على تصديه البطولي لآلة الإرهاب الاسرائيلي

طهران / 16 نيسان / ابريل / ارنا – اصدر حزب الله لبنان بيانا على خلفية الاعتداءات الاخيرة لقوات الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وانتهاكها حرمة المسجد الاقصى المبارك، جاء فيه : نحن نعرب عن تضامننا مع الشعب الفلسطيني المنتفض ونحيي شجاعته وتصديه البطولي لآلة الإرهاب الاسرائيلي.

ودان حزب الله لبنان "اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي باحات المسجد الأقصى واعتداءاتها الهمجية على المصلين وممارساتها العدوانية على المقدسيين وتنكيلها بهم وتخريبها لممتلكاتهم". 

وأكد، أن "ما أقدمت عليه قوات الاحتلال، هو انتهاك خطير لحرمة المسجد الاقصى، يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم  ويستفز كل الأحرار في العالم".

ودعا حزب الله في بيانه، "منظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية والدول والشعوب العربية والاسلامية، للقيام بواجباتها الدينية والأخلاقية تجاه هذه الممارسات الارهابية، ولنصرة أهلنا المقدسيين وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة لهم".

انتهى ** ح ع 
 

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