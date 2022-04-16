متحدث الحكومة: ايران استضافت المهاجرين الافغان حتى في ظروف الحظر

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة له مساء السبت: بينما تعتزم بريطانيا إرسال طالبي لجوء إلى رواندا رغم ادعاءاتها في مجال حقوق الإنسان، فإن إيران تستضيف (ملايين) المهاجرين واللاجئين الأفغان منذ اعوام طويلة، حتى في ظل الحظر ومن دون الحصول على المساعدات الدولية المعتادة.

كما قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده ، أمس الجمعة، إن إعلان الحكومة البريطانية عزمها الترحيل الإجباري لطالبي اللجوء اليها إلى رواندا هو تهرب من التزاماتها ومسؤولياتها الدولية ، وأن إخراجهم من بريطانيا يتعارض مع روح ونص معاهدة اللجوء.

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