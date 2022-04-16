رئيس الجمهورية: محكوم علينا بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع

وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه خلال اجتماعه مساء السبت بجمع من علماء الدين لتبادل الاراء والافكار: ان الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم.
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طهران / 17 نيسان / ابريل/ ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي "اننا محكوم علينا بالنجاح؛ لا يمكننا التوقف وليس مسموحا لنا بالتراجع".
وقال الرئيس آية الله رئيسي في تصريحه خلال اجتماعه مساء السبت بجمع من علماء الدين لتبادل الاراء والافكار: ان الحكومة تسعى للتواصل دوما مع علماء الدين والمؤسسة الدينية في مختلف المستويات والاستفادة من وجهات نظرهم واستشاراتهم.
يتبع
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