رئيس الجمهورية: محكوم علينا بالنجاح وليس مسموحا لنا بالتراجع

طهران / 16 نيسان / ابريل / ارنا – قال وزير الثقافة والارشاد الاسلامي "محمد مهدي اسماعيلي" : ان المعرض الدولي التاسع والعشرين للقران الكريم، تزين باسم الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني؛ معربا عن امله بان يحقق هذا الحدث القراني العظيم بفضل الباري تعالى وببركة روح الشهيد سليماني، اهدافه في هذا العام.