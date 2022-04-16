مسؤول: الحكومة ستستخدم الاموال المفرج عنها في 3 قطاعات

وقال مير كاظمي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت ردا على سؤال وهو الى اي مدى يمكن للاموال الايرانية المفرج عنها من قبل الدول الاخرى المساعدة في تغطية العجز في الموازنة وفي اي قطاعات سيتم توظيفها: ان الاموال المفرج عنها ستوضع في 3 قطاعات تحت تصرف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية والحكومة لاستخدامها على اساس سياسة وبرنامج معين.

وحول توقعات الراي العام بان يؤدي الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة الى حدوث تحسن في الامور الاقتصادية قال: الامر كذلك بالتاكيد، وفيما لو تم الافراج عن اموال مجمدة فان ذلك يساعد في التقدم بالمشاريع العمرانية والبنية التحتية ومعالجة مشاكل الشعب وهذه قضية واضحة تماما.

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