١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٢:٥١ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84718722
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مسؤول: الحكومة ستستخدم الاموال المفرج عنها في 3 قطاعات

مسؤول: الحكومة ستستخدم الاموال المفرج عنها في 3 قطاعات

طهران / 17 نيسان /ابريل/ارنا- اعلن رئيس منظمة التخطيط والميزانية في الجمهورية الاسلامية الايرانية مسعود ميركاظمي بان الحكومة ستستخدم الاموال الايرانية المفرج عنها من قبل الدول الاخرى في 3 قطاعات وهي تغطية العجز في الموازنة وتحقيق التنمية والتقدم.

وقال مير كاظمي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت ردا على سؤال وهو الى اي مدى يمكن للاموال الايرانية المفرج عنها من قبل الدول الاخرى المساعدة في تغطية العجز في الموازنة وفي اي قطاعات سيتم توظيفها: ان الاموال المفرج عنها ستوضع في 3 قطاعات تحت تصرف البنك المركزي وصندوق التنمية الوطنية والحكومة لاستخدامها على اساس سياسة وبرنامج معين.

وحول توقعات الراي العام بان يؤدي الافراج عن الاموال الايرانية المجمدة الى حدوث تحسن في الامور الاقتصادية قال: الامر كذلك بالتاكيد، وفيما لو تم الافراج عن اموال مجمدة فان ذلك يساعد في التقدم بالمشاريع العمرانية والبنية التحتية ومعالجة مشاكل الشعب وهذه قضية واضحة تماما.

انتهى ** 2342

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