قائد سلاح البر: الاستكبار العالمي لا يتحمل اقتدار ايران اليوم

وفي ندوة حول جهاد التبيين عقدت السبت في مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، قال العميد حيدري: ان الاستكبار العالمي لا يتحمل قدرات ايران القتالية واقتدارها الذي أدى الى هروب أميركا من الشرق الاوسط.

واضاف: بناء على ذلك فهو بصدد تهميشنا وعدم السماح لشعبنا بان يتواصل بهذا الاقتدار مع العالم.

وقال العميد حيدري: ان القابليات الكامنة برزت اليوم لدى القوة البرية ومن خلال التغيير العميق الذي شهدته، تحولت الى قوة متحركة للهجوم والرد السريع، حيث ينبغي الاهتمام بهذه الاجراءات والجهود في جهاد التبيين.

وأضاف: بما أن لدينا قدرات كبيرة في مجال انتاج الاسلحة والمعدات العسكرية، فإننا نتابع هذا العام بجدية مسالة التواصل مع الشركات المعرفية وترسيخ الانتاج المعرفي، حيث نأمل بأن نساعد اقتصاد البلاد في هذا الموضوع.

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