١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٥:٣٥ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84718741
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برلماني ايراني يؤكد سهولة استيفاء عوائد بيع النفط بالدبلوماسية الاقتصادية

برلماني ايراني يؤكد سهولة استيفاء عوائد بيع النفط بالدبلوماسية الاقتصادية

طهران / 17 نيسان /ابريل/ارنا- اكد عضو لجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشورى الاسلامي الايراني احسان اركاني ان الدبلوماسية الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة أدت الى سهولة اكبر في استيفاء عوائد النفط الذي تبيعه ايران في الاسواق العالمية الرسمية وغير الرسمية.

وقال اركاني في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" ان حكومة السيد آية الله ابراهيم رئيسي بادرت منذ بداية عملها بفصل مسار الاقتصاد عن المفاوضات وطبقت هذه السياسة بشكل عملي.

واضاف البرلماني الايراني: ان هذا النهج الذي تتبعه حكومة السيد رئيسي أدى الى زيادة مبيعات النفط الايراني خلال الشهور الماضية في الاسواق الرسمية وغير الرسمية وفي حال استمرار تطبيق هذه السياسة في السنوات القادمة يمكننا تقوية الاقتصاد الايراني امام الحظر سواء نجحت المفاوضات أم فشلت، وهذا يمكن اعتباره تطبيقا للاقتصاد المقاوم.  

وقال اركاني: لقد شهدنا كذاك ازدهارا في مجال الصادرات غير النفطية حيث بلغت العائدات فيها عشرات مليارات الدولارات وان استمرار هذا المسار يمكنه تقوية اقتصادنا امام الحظر.

انتهى ** 2342

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