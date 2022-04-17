نائب: إصرار الفريق الایراني المفاوض على حفظ مصالح الشعب جعل الغرب امام طريق مسدود

واشار سليمي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" السبت إلى تصريحات قائد الثورة الاسلامية في دعم اداء فريق التفاوض النووي الإيراني ، وقال: تشير التقارير إلى أن الخطوط الحمراء في المفاوضات تم الالتزام بها لحد الان من قبل فريق التفاوض.

وأضاف عضو هيئة الرئاسة في مجلس الشورى الإسلامي: إن إصرار الفريق المفاوض على حفظ مصالح الشعب الإيراني والدفاع عن حقوقه جعل اميركا والغرب امام طريق مسدود.

وقال سليمي: إن اميركا والغرب يعملان في مجال السياسة بحيث لو رأوا أدنى حالة انفعال من فريق التفاوض النووي ، فإنهم سيزيدون من ضغوطهم ويرفعون سقف مطالبهم.

وأشار إلى أن إصرار الفريق المفاوض الإيراني على حفظ مصالح الشعب الإيراني أوقف مطالب الغرب الاضافية في المفاوضات النووية وقال: إن الأميركيين أولاً لم يفوا بالتزاماتهم في الاتفاق النووي ثم انسحبوا منه لكن على الرغم من انسحابهم فقد تدخلوا دوما في الشؤون المتعلقة بهذا الاتفاق، مما وضعهم امام طريق مسدود اليوم.

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