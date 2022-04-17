١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ٩:٤٠ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84718874
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اعتقال 20 فلسطيني وقمع وقفة مساندة للأقصى في الناصرة

اعتقال 20 فلسطيني وقمع وقفة مساندة للأقصى في الناصرة

طهران/ 17 نیسان/ ابریل/ ارنا- قمعت شرطة العدو الإسرائيلي، مساء أمس السبت، الوقفة الاحتجاجية المساندة للمسجد الأقصى الشريف في مدينة الناصرة المحتلة.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات العدو قمعت أي تجمع للشبان الفلسطينيين في الوقفة الاحتجاجية المساندة للمسجد الأقصى في مدينة الناصرة، واعتقلت 9 فلسطينيين خلال الوقفة.

وشنت قوات العدو حملة اعتقالات واسعة في مدينة الناصرة قبيل وقفة لنصرة المسجد الأقصى. وفي وقت لاحق، ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات العدو الصهيوني اعتقلت نحو 20 فلسطينيا حتى اللحظة في مدينة الناصرة خلال تظاهرة إسناد وتلاحم للقدس والأقصى والأسرى.

واندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الصهيوني في كفر كنا. إلى ذلك خرجت تظاهرات في رام الله والبيرة ضد العدو الصهيوني فیما أصيب شاب فلسطيني بنيران العدو الصهيوني في طولكرم بزعم محاولته إلقاء زجاجة حارقة.

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