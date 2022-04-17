وصول 4 ضباط صهاينة إلى جزيرة سقطرى اليمنية

ونقلت وسائل اعلام يمنية عن مصادر أن أربعة من ضباط الاحتلال الإسرائيلي وصلوا إلى جزيرة عبدالكوري، خلال الساعات الماضية، بعد نقلهم على متن سفينة عسكرية إماراتية.

وأوضحت المصادر أن عملية نقل الضباط الصهاينة تأتي للإشراف على متابعة واستكمال إنشاء القاعدة الإماراتية الإسرائيلية المشتركة في الجزيرة الإستراتيجية.

وكانت أبو ظبي قد نقلت الأسبوع الماضي، عشرات الطائرات الحربية إلى قاعدتها في جزيرة عبدالكوري، في إطار تعزيز التواجد الصهيوني، الرامية للسيطرة على طرق الملاحة البحرية، وتأمين استنزاف الثروات اليمنية.

وتأتي هذه التطورات، تزامنا مع تصاعد التحركات الأمريكية الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر والعربي، خلال الآونة الأخيرة، بدعم مباشر من قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي.

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