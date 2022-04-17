اللواء موسوي: الجيش سيرد على أي تهديد بكل إقتداره

وأكد القائد العام للجيش الايراني، اللواء "عبد الرحيم موسوي" اليوم الاحد بمناسبة يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية، ان قوات الجيش خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على اي تهديد باقتدار.

واضاف ان الجيش الايراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك باخلاق الزعماء الدينيين ويعمل كجنود يخدم الشعب الايراني العظيم ويدافع عنه ملفتا ان قوات الجيش تمكنت من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال بما تتناسب مع الحروب الجديدة وهي مستعدة لمواجهة أي تهديد.

وتابع ان الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية قادرة على احلال الاستقرار الإقليمي.

وشدد بالقول انه على العدو أن يعرف إن أي عمل ضد إيران سيكلفهم تكاليف باهظة.

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