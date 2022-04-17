١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٤٦ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84719035
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اللواء موسوي: الجيش سيرد على أي تهديد بكل إقتداره

اللواء موسوي: الجيش سيرد على أي تهديد بكل إقتداره

طهران/ 17 نیسان/ ابریل/ ارنا- أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الايرانية، ان الجيش سيرد على اي تهديد بأعلى مستوى من القدرة وبكل اقتداره اعتمادا على التجارب التي اكتسبها.

وأكد القائد العام للجيش الايراني، اللواء "عبد الرحيم موسوي" اليوم الاحد بمناسبة يوم الجيش والإبداعات الملحمية للقوة البرية، ان قوات الجيش خاضت معارك حقيقية واكتسبت تجارب تمكنها من الرد على اي تهديد باقتدار.
واضاف ان الجيش الايراني هو الجيش الوحيد في العالم الذي استمد اقتداره من التعاليم الدينية والتمسك باخلاق الزعماء الدينيين ويعمل كجنود يخدم الشعب الايراني العظيم ويدافع عنه ملفتا ان قوات الجيش تمكنت من بناء استراتيجيات وأساليب للقتال بما تتناسب مع الحروب الجديدة وهي مستعدة لمواجهة أي تهديد.

وتابع ان الجيش والقوات المسلحة يتمتعان باقتدار ويمثلان ذراعا للنظام مؤكدا ان الجمهورية الإسلامية قادرة على احلال الاستقرار الإقليمي.

وشدد بالقول انه على العدو أن يعرف إن أي عمل ضد إيران سيكلفهم تكاليف باهظة.

انتهى** 1453

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