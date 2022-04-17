١٧‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١١:٥٠ ص
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84719055
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الخطوط الجوية الايرانية تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الکویت

الخطوط الجوية الايرانية تعتزم زيادة عدد رحلاتها إلى الکویت

طهران/ 17 نیسان/ ابریل/ ارنا -تعتزم شركة الخطوط الجوية الايرانية "Iran Air " -الناقل الرسمي في ايران- زيادة عدد رحلاتها الجوية من مطار مدینتي أصفهان وشيراز إلى مطار الكويت اعتباراً من اليوم الأحد 17 أبريل 2022.

وافاد مراسلنا نقلا عن العلاقات العامة في شركة "ايران اير" انه في هذا الاطار، تنطلق أول رحلة جوية ذهاب واياب من مطار الشهيد دستغيب بمدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران، اليوم الأحد، إلى مطار الكويت وستعود إلى مطار الشهيد بهشتي في مدینة أصفهان مرکز محافظة أصفهان (وسط ايران).

واضاف ان الرحلة الثانية ستنطلق يوم الاربعاء القادم من مطار شيراز الى مطار اصفهان ثم الى مطار الكويت وستعود في نفس اليوم الى مطار شيراز.

 یذکر أن الخطوط الجوية الإيرانية تقوم حاليًا برحلات جوية إلى مطار الكويت من مطارات مدن آبادان واهواز ولار ومشهد المقدسة.

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