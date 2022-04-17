حماس: المسجد الأقصى خطنا الأحمر وأي استفزاز سيقابل بالمواجهة

جاء ذلك في كلمة لعضو المكتب السياسي لحماس"عزت الرشق"، خلال أمسية رمضانية نظمتها الحركة خارج فلسطين، بحسب بيان صدر عنها.

وأضاف الرشق، أن حركته بعثت رسائل، لكافة الوسطاء والدول، مفادها أن القدس والمسجد الأقصى خط أحمر وأن أي استفزاز سيقابل بالمواجهة.

واستكمل قائلا: لا نسعى لحرب جديدة في غزة، والمقاومة تتابع كل التطورات، ويدها على الزناد، لأننا شعب واحد، وإذا انتهكت مقدساتنا فإن شعبنا في كل مناطق تواجده سيقوم بواجب الدفاع عنها.

وشدد الرشق على أن الشعب الفلسطيني لن يسمح للاحتلال بالاستفراد في جنين وأي منطقة فلسطينية، مشيداً بالعمليات البطولية التي وجهت صفعة موجعة إلى الاحتلال ومشروع التطبيع في المنطقة.

وفي هذا الصدد قال نائب رئيس حركة حماس "زاهر جبارين"، إذا تجاوز الاحتلال الخطوط الحمر، فإن محور المقاومة سينتقم للأقصى، والمعركة لن تكون في جبهتي غزة والضفة فقط.

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس "إسماعيل هنية"، قد بحث عبر اتصالات هاتفية أجراها، الجمعة، مع مسؤولين مصريين ومبعوث أممي، الأوضاع في المسجد الأقصى، بحسب بيان صدر عن الحركة.

بدوره، قال عضو قيادة إقليم الخارج في حركة حماس "هشام قاسم"، إن مقاومة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده أثبتت للعالم أجمع مقولة الأسير الفلسطيني محمود العارضة أن هذا الاحتلال وحش من غبار.

واعتبر قاسم أن الأحداث التي تشهدها الساحات الفلسطينية كافة والمشتعلة بالمقاومة التي تعبر عن حالة من العز والفخار مقدمة لانتصار طال انتظاره.

يأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، فجر اول أمس الجمعة، محاولةً إفراغه من المصلين بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مع شبان مرابطين فيه، أوقعت ما يقارب 150 إصابة.

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