الصحة الإيرانية تسجل 29 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم (الأحد 17 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و829 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الف و 895 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و206 الفا و959 شخصا.

وأضافت أن الف و 361شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 945 الفا و844 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و425 ألفا و665 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و188 الفا و241 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و350 الف و435شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و750 الفا و953 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و289 الفا و629 جرعة.

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