وزير التعاون : تحطيم الرقم القياسي في انتاج الحديد الزهر وفحم الكوك الجاف

واوضح "عبد ملكي" عبر تغريدة نشرها بموقع تويتر اليوم الاحد، ان حجم انتاج الحديد الزهر الايراني بلغ في نهاية العام الماضي، مليونين و769 الف طن؛ وذلك في سابقة له منذ 50 عاما داخل البلاد.

واكد وزير التعاون ان تجارب الحكومة الايرانية الحالية خلال الفترة القصيرة من تولي الحكم، تشير بانه يمكن من خلال اصلاح الوضع الاداري تحقيق حجم كبير من الانجازات الاساسية على صعيد الصناعات المحلية.

واضاف في هذا السياق، ان مصنع اصفهان لصهر الحديد تمكن ايضا، من تحطيم الرقم القياسي بعد 50 عاما، في مجال انتاج فحم الكوك الجاف، والذي بلغ بنهاية العام الماضي (الايراني) مليونا و223 الف طن.

انتهى ** ح ع

