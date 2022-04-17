اللواء سلامي : الوحدة بين الجيش والحرس الثوري ادخلت الياس في قلوب الاعداء

وفي رسالة بعثها اليوم الاحد الى القائد العام لجيش الجمهورية الاسلامية "اللواء سيد عبدالرحيم موسوي"، قدم اللواء سلامي التهاني الى "اسرة الجيش الكبرى"، بمناسبة يوم الجيش في ايران (18 ابريل 1979)، كما اشاد بالبطولات الملحمية للقوة البرية للجيش.

واكد القائد العام للحرس الثوري، ان هذه المناسبة تذكرنا بحكمة و وعي وبصيرة مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) لإحباط المؤامرة الكبرى التي حاكتها زمرة المنافقين واعداء الثورة في باكورة تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية المقدس، وذلك للقضاء على قوة الجيش الايراني.

وصرح، ان بطولات وتضحيات الجيش الايراني للدفاع عن استقلال البلاد و وحدة اراضيها والمصالح الوطنية على مدى اكثر من اربعين سنة، لاسيما خلال حرب الثماني سنوات المفروضة، والتي تبلورت تجاربها وتنامت مع الابداعات والمنجزات الدفاعية والعسكرية المتطورة والرادعة بشتى المجالات، اثارت الذعر والخوف في جبهة العدو وخاصة الكيان الامريكي الارهابي وحلفائه الاشرار في المنطقة وخارجها، وجعلهم يخافون من التفكير بالمساس لامن إيران الاسلامية او شن العدوان عليها.

وشكر اللواء سلامي الباري تعالى، على الوحدة وروح الاخوة والتعاطف والتالف القائم بين قوات الجيش الباسلة والحرس الثوري.

كما حيّا ذكرى شهداء الجيش الابرار، متمنيا بمزيد من العزة والاقتدار والرفعة والنجاح للقائد العام المؤمن والثوري للجيش وجيمع المنتسبين الغيارى لهذه القوة تحت رعاية قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة "آية الله العظمى الامام الخامنئي".

انتهى ** ح ع