الكاظمي يكلّف فريق عمل للتنسيق في مجال الطاقة مع ايران

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد، ان الكاظمي تراس اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد اليوم الاحد، بحضور المكلف بتسيير اعمال وزارة الكهرباء وعدد من المسؤولين في هذه الوزارة العراقية، لمناقشة التقديرات حول وضعية الطاقة الكهربائية خلال الاشهر الستة القادمة، وبما يشمل مجالات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وحماية محطات توليد الطاقة في هذا البلد.

واستعرض رئيس الوزراء العراقي خلال الاجتماع هذا، جاهزية البلاد في مجال توليد الطاقة الكهربائية خلال الصيف القادم وسبل التنسيق مع الجمهورية الاسلامية لضخ الغاز الايراني الى محطات الكهرباء العراقية، واليات التواصل المؤثر بين البلدين.

وبحسب هذا التقرير، فقد كلف رئيس الوزراء العراقي فريق عمل يعنى بالتنسيق مع ايران بهدف ازالة العراقيل من مسار تزويد محطات الطاقة العراقية باستخدام الغاز الايراني.

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