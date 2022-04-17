مدير مكتب رئيس الجمهورية: صياغة الخطة التنموية السابعة تبدأ قريبا

وفي ختام الاجتماع المشترك بين اعضاء الحكومة ونواب مجلس الشورى الاسلامي مساء الاحد، وصف اسماعيلي ، الاجتماع بأنه كان بناءا للغاية، وقال: خلال هذا الاجتماع المشترك أدلى عدد من الوزراء وعدد من نواب المجلس وجهات نظرهم، واكدوا على المزيد من التنسيق لحل المشكلات الاساسية للبلاد.

وأضاف: ان أحدى القضايا التي طُرحت في هذا الاجتماع، هي الخطط التي ستقوم الحكومة بإعدادها في العام الجاري، وخاصة الخطة التنموية الخمسية السابعة، حيث تم التأكيد على إعداد هذه الوثيقة الاستراتيجية خلال اللقاء الاخير لمسؤولي الدولة مع قائد الثورة الاسلامية، والذي يضع البلاد على سكة التنمية للاعوام الخمس القادمة.

وأضاف اسماعيلي: انه تم تبادل وجهات النظر بشأن أهم القضايا التي لابد من وضعها بعين الاعتبار في إعداد هذه الخطة، لكي يتم البدء قريبا بصياغتها من خلال المشاركة بين المجلس والحكومة انطلاقا من الخطوط العامة التي أبلغها قائد الثورة، ونأمل أن تمضي عملية المصادقة عليها في مجلس الشورى الاسلامي بانسيابية حتى نهاية العام الجاري.

وبيّن مدير مكتب الرئيس الايراني، ان روح الوحدة والتضامن سائدة بين المجلس والحكومة، قائلا: ان تكرار هذه الاجتماعات من شأنه ان يساهم في المضي قدما بإدارة الامور وتنفيذ مختلف الخطط لحل مشكلات البلاد، ومن المؤكد ان هذه الاجتماعات ستتكرر.

انتهى ** 2342