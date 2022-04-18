الحياة تعود الى طبيعتها في ايران بفضل جهود الحكومة في توفير لقاحات كافية ضد كورونا

فقامت الحكومة في الخطوة الأولى بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا بينما كان عدد الوفيات 500 إلى 700 شخص يوميًا، وحركة التطعيم هذه حظيت بإقبال كبير من جانب المواطنين واسفرت عن خفض عدد الوفيات في البلاد إلى أقل من 200 شخص خلال موجة أوميكرون لفيروس كورونا.

وخلال الاشهر السبعة الاولى من بدء الحكومة الثالثة عشرة توفر اكثر من 200 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد.

وتلقى حتى الان 64 مليون و 173 الف و275 من المواطنين الجرعة الاولى من لقاح كورونا و 57 مليون و 325 الف و 244 شخص الجرعة الثانية و26 مليون و 719 الف و 467 شخص الجرعة الثالثة وبلغ اجمالي عدد اللقاحات المحقونة في البلاد 148 مليون و 217 ألف و 986 جرعة.

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي "الحكومة سيطرت على كورونا بالقوة، وبادرت بإنتاج اللقاحات المحلية، حتى تمكنت من تصدير اللقاحات إلى الدول الأفريقية، معتبرا ان المشاركة الشعبية هي ​​من أسباب نجاح الحكومة في مكافحة كورونا والتطعيم، فتجاوز عدد اللقاحات المحقونة في البلاد 148 مليون جرعة، لان أي مشروع يصاحبه مشاركة عامة سينجح بالتأكيد .

وبعد نجاح عملية التطعيم ضد كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن إعادة فتح المدارس والجامعات والمرافق الرياضية والترفيهية في الأسبوع الثاني من أبريل الجاري وعودة الحياة الى طبيعتها.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مسعود مرداني لمراسل (إرنا): "إن العودة إلى الظروف المعيشية الطبيعية قبل انتشار مرض كورونا رهن بالتغطية الواسعة للتطعيم ويظهر رفع القيود عن كورونا وإعادة فتح المدارس والجامعات أن الوضع كورونا في البلاد هادئ.

واضاف : " وصل معدل الوفيات اليومي بسبب كورونا حاليا إلى رقمين وأقل من 50 شخصًا، ونأمل أن يصل معدل الوفيات اليومي إلى الصفر بعد التطعيم الواسع للجرعة الثالثة ومتابعة الإجراءات الصحية

انتهى** 1453