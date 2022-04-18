١٨‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٧ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84721100
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الحياة تعود الى طبيعتها في ايران بفضل جهود الحكومة في توفير لقاحات كافية ضد كورونا

الحياة تعود الى طبيعتها في ايران بفضل جهود الحكومة في توفير لقاحات كافية ضد كورونا

طهران / 18 نيسان / ابريل/ارنا- ان تجاوز التطعيم ضد فيروس كورونا في إيران 148 مليون جرعة حتى الان هو من اسباب عودة الحياة إلى طبيعتها في البلاد.

فقامت الحكومة في الخطوة الأولى بتوفير 100 مليون جرعة من اللقاح خلال الموجة الخامسة لفيروس كورونا بينما كان عدد الوفيات 500 إلى 700 شخص يوميًا، وحركة التطعيم هذه حظيت بإقبال كبير من جانب المواطنين واسفرت عن خفض عدد الوفيات في البلاد إلى أقل من 200  شخص خلال موجة أوميكرون لفيروس كورونا.

وخلال الاشهر السبعة الاولى من بدء الحكومة الثالثة عشرة توفر اكثر من 200 مليون جرعة من لقاح كورونا في البلاد.

وتلقى حتى الان 64 مليون و 173 الف و275  من المواطنين الجرعة الاولى من لقاح كورونا و 57 مليون و 325 الف و 244 شخص الجرعة الثانية و26 مليون و 719 الف و 467 شخص الجرعة الثالثة وبلغ اجمالي عدد اللقاحات المحقونة في البلاد  148 مليون و 217 ألف و 986 جرعة.

الحياة تعود الى طبيعتها في ايران بفضل جهود الحكومة في توفير لقاحات كافية ضد كورونا

وقال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي بهرام عين اللهي "الحكومة سيطرت على كورونا بالقوة، وبادرت بإنتاج اللقاحات المحلية، حتى تمكنت من تصدير اللقاحات إلى الدول الأفريقية، معتبرا ان المشاركة الشعبية هي ​​من أسباب نجاح الحكومة في مكافحة كورونا والتطعيم، فتجاوز  عدد اللقاحات المحقونة في البلاد  148 مليون جرعة، لان أي مشروع يصاحبه مشاركة عامة سينجح بالتأكيد .

وبعد نجاح عملية التطعيم ضد كورونا، أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا عن إعادة فتح المدارس والجامعات والمرافق الرياضية والترفيهية في الأسبوع الثاني من أبريل الجاري وعودة الحياة الى طبيعتها.

وقال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا مسعود مرداني لمراسل (إرنا): "إن العودة إلى الظروف المعيشية الطبيعية قبل انتشار مرض كورونا رهن بالتغطية الواسعة للتطعيم  ويظهر رفع القيود عن كورونا وإعادة فتح المدارس والجامعات أن الوضع كورونا في البلاد هادئ.

واضاف : " وصل معدل الوفيات اليومي بسبب كورونا حاليا إلى رقمين وأقل من 50 شخصًا، ونأمل أن يصل معدل الوفيات اليومي إلى الصفر بعد التطعيم الواسع للجرعة الثالثة ومتابعة الإجراءات الصحية
انتهى** 1453

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