إصابة عشرات الفلسطينيين باعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية وأراضي الـ48

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق خلال ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ومنعوهم من الدخول للعمل داخل أراضي عام الـ48.

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في بلدة الطور بالقدس المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مواجهات اندلعت الليلة الماضية بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال، أدت إلى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في منطقة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأصيب، مساء الاحد، سبعة مواطنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات المندلعة في منطقة باب الزاوية وسط محافظة الخليل وقلقيلية بالضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بإصابة سبعة مواطنين بأعيرة نارية أطلقتها قوات من جيش الاحتلال صوبه في شارع الشلالة بالخليل، وتم نقلهم إلى إحدى المستشفيات بالضفة.

وكانت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة، اقتحمت أمس ساحات المسجد الأقصى، وفرضت تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد، حيث منعت كل من هم دون الـ40 عاما من دخوله، واعتدت على المتواجدين بالضرب وأخلت معظمهم من الساحات، لتوفير الحراسة لاقتحامات المستوطنين للأقصى لمناسبة ما يسمى عيد "الفصح العبري".

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