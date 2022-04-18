الصحة الإيرانية تسجل 25 وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي ليوم (الأثنين 18 نيسان/ابريل)، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية ظهر اليوم الى 140 الفا و854 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل الفين و 9 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و208 الفا و968 شخصا.

وأضافت أن الف و307 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 6 ملايين و 948 الفا و946 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 50 مليونا و484 ألفا و26 شخصا خضع حتى الآن لإختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

ولفت التقرير الى تطعيم 64 مليونا و203 الفا و988 شخصا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا، فيما تلقى 57 مليونا و374 الف و503 شخصا الجرعة الثانية، و26 مليونا و782 الفا و955 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ إجمالي عدد التطعيمات في البلاد 148 مليونا و361 الفا و446 جرعة.

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