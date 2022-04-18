الجيش الايراني يستعرض احدث انجازاته الدفاعية والقتالية في يومه الوطني

ومن ابرز الانجازات التي استعرضت في هذا اليوم، يشار انواع الطائرات المسيرة وبما في ذلك : مهاجر 4 و2 ورعد 85 واش وابابيل 4 ويسير وكرار وناصر وكيان 1 و2 واميد (الامل) وكمان 12و22 وصادق.

والجدير بالذكر في هذا الخصوص، الطائرتان المسيرتان "ابابيل -5" و"كمان -22" اللتان تم الكشف عنهما (خلال الاستعراض)؛ المسيرة ابابیل -5 قادرة على حمل 6 قنابل، وكمان -22 باعتبارها اكبر طائرة من دون طيار لدى الجيش الايراني، قادرة على التحليق 24 ساعة ولمسافة 3000 كلم، محملة بانواع الاعتدة العسكرية والبصرية والقتالیة.

یضاف الى ذلك، صاروخ فتح 360 التكتيكي والنقطوي الذي ازيح الستار عنه لاول مرة من قبل القوة البرية بالجيش.

وعلى الصعيد نفسه، شهد الاستعراض العسكري لمناسبة يوم الجيش الايراني في طهران اليوم، ازاحة الستار عن منظومة "دزفول" للدفاع الجوي وهي النسخة المحلية المماثلة لمنظومة تور –ام 1 ، وقادرة على استهداف انواع الاجسام المحلقة بما فيها صواريخ كروز والمسيرات والطائرات المقاتلة، عن بعد 12 كلم واقصى ارتفاع 6 كلم.

كما تم الكشف لاول مرة عن النسخة الحديثة لمنظومة "صياد التكتيكية" وهي النسخة المطورة لمنظومة "الشهيد صياد" للدفاع الجوي؛ حيث تم في النسخة الجديدة وضع جهاز الرادار وقاذفة الصواريخ على هيكل واحد؛ مما يتيح لهذه المنظومة الدفاعية امكانية المزيد من التنقل والحركة.

انتهى ** ح ع

