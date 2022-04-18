متحدث الخارجية يؤكد على التعاون الايراني القطري في اقامة كاس العام 2022

واوضح "خطيب زادة"، في معرض رده اليوم الاثين على سؤال حول مونديال قطر 2022، ان "الخارجة الايرانية تواصل العمل من اجل تحقيق ما تطلبه الجهات المسؤولة في هذا الخصوص".

وفيما اعلن عن تشكيل فريق عمل برئاسة النائب الاول لرئيس الجمهورية ويضم في عضويته وزارة الخارجية لهذا الغرض، قال : نحن نسعى لاتخاذ ما يلزم في اطار اهداف دبلوماسية الرياضة داخل البلاد.

كما اشار الى زيارة قصيرة قام بها الى افريقيا ومباحثاته مع المسؤولين في كل من السنغال وغينيا حول كرة القدم والمباريات الودية؛ مبينا ان اتحاد كرة القدم (الايراني) لديه اهداف اخرى فيما يخص هذه المباريات، "ونحن في هذا الخصوص ايضا سوف لن ندخر اي جهد لتوفير الفرص اللازمة لهم".

وفي الختام، تطلع خطيب زادة، بان "المنتخب الايراني لكرة القدم، سيتصدر مجموعته بكل حزم انشاء الله".

انتهى ** ح ع

