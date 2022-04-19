المقاومة الفلسطينية في غزة تتصدى لطائرات الاحتلال وترغمها على الانسحاب

وأفاد مراسل الميادين، فجر اليوم الثلاثاء، بشن الاحتلال الإسرائيلي غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية غربي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأضاف المراسل، أن المقاومة الفلسطينية تصدت للطائرات الإسرائيلية المغيرة على جنوبي غزة بالمضادات الأرضية.

وفي السياق ذاته، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنه "خلال الهجوم (الغارة) أُطلق صاروخ ستريلا نحو طائرة في الأجواء".

كما ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن "حماس أطلقت صاروخين مضادين للطائرات من نوع "سام 7" في منطقة رفح".

وسائل إعلام إسرائيلية، أكدت أن "سلاح الجو (الإسرائيلي) اضطر لمغادرة قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخٍ موجّه نحو طائراته".

الصاروخ المحمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى

من جهتها، أكدت مصادر المقاومة الفلسطينية للميادين أن "الصاروخ الذي استهدف الطائرات المغيرة على جنوب غزة من طراز ستريلا الروسي".

وأوضحت مصادر المقاومة، أن "الصاروخ محمول على الكتف تستخدمه المقاومة للمرة الأولى ضد طائرات العدو". كما شددت مصادر المقاومة الفلسطينية للميادين على أن "تجاوز العدو لقواعد الاشتباك في غزة سيقابل برد وسيؤدي إلى تفجير الأوضاع"

في غضون ذلك، أكدت كتائب "الشهيد عز الدين القسام" تصدي دفاعاتها الجوية للطائرات الاسرائيلية بصواريخ أرض-جو.

وأمس الاثنين، أفاد مراسل الميادين في غزة بدويّ صفّارات الإنذار في المستوطنات المحيطة بالقطاع. في المقابل، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية إطلاق صاروخ واحد على الأقل نحو مستوطنات غلاف غزة.

ويذكر أنّ فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة أعلنت، منذ أيام، "وقوفها خلف المرابطين في المسجد الأقصى"، محمّلةً الاحتلال "كامل المسؤولية عن تبعات هذه الاعتداءات" بحقهم، ومحذّرة من "مواجهة قريبة" مع الاحتلال في حال استمرّ في عدوانه.

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