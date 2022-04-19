حزب الله يدين بشدة اقدام بعض المتطرفين في السويد على حرق نسخ من القرآن الكريم

وقال البيان، يدين حزب الله بشدّة اقدام بعض المتطرفين في السويد على حرقِ نسخ من القرآن الكريم، ويعتبر ذلك اعتداء صارخا على عقيدة المسلمين وتوهيناً متعمدا لدينهم وتطاولا خطيراً على كتاب الله لا يُمكن السكوت عنه أو تجاوزه. وهو تكرارٌ للمحاولات الدنيئة السابقة والرسومات المشينة التي استهدفت الرسول الأعظم محمد بن عبد الله (ص).

وأضاف البيان، إننا ندعو السلطات السويدية الى تجريم الفاعلين وانزال اشد العقويات الرادعة بحقهم لمنع تكرار مثل هذه الحوادث البغيضة، كما ندعو في الوقت عينه الى استلهام المبادىء الإنسانية السامية التي جاء بها القرآن الكريم والتي تحض على الحوار والتسامح وقبول الآخر.

وتابع البيان قائلا: انّ هذا الفعل الخطير يستدعي أوسع حملة استنكار وادانة من قبل الأمة الإسلامية جمعاء ومن منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والمرجعيات الدينية والهيئات الاسلامية العليا وعلماء الدين والأحزاب والقوى السياسية وجميع الهيئات والمنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية.

ويذكر أن حركة "سترام كورس" اليمينية التي يقودها السويدي "راسموس بالودان"، كانت قد قامت أول يوم الجمعة الماضي، بحرق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية، كما قام زعيمها بحرق نسخة أخرى من المصحف الشريف بمدينة لينشوبينج جنوبي البلاد.

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