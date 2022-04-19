رئيس الوزراء الباكستاني الجديد يوجه دعوة لرئيسي لزيارة اسلام اباد

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني الجديد، شهباز شریف، رئيسي، لزيارة اسلام آباد، وذلك في رد على رسالة التهنئة التي أرسلها له بمناسبة توليه منصب رئاسة الوزراء.

وأعلنت السفارة الباكستانية في طهران عبر حسابها الرسمي على تويتر: ان شريف اعرب عن أمله في أن تعمل طهران وإسلام آباد على تعزیز العلاقات الوثيقة بين البلدين الجارين في مختلف المجالات. ووجه دعوة رسمية للرئيس الايراني لزيارة اسلام آباد.

وقد هنأ رئيس الجمهورية ابراهيم رئيسي، الاسبوع الماضي، رئيس وزراء باكستان الجديد محمد شهباز شريف بمناسبة انتخابه لهذا المنصب، معربا عن أمله في أن تؤدي المرحلة القادمة الى المزيد من التعاون بين البلدين .

وأكد رئيسي في رسالة التهنئة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة دائما لتعزيز التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية في جميع المجالات، بما في ذلك خلال المرحلة الجديدة.

انتهى3280