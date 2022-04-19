عبد السلام: تحالف العدوان لم يلتزم بالهدنة

وكتب عبدالسلام في تغريدة له على موقع تويتر أمس الاثنين،، "منذ سريان الهدنة وتحالف العدوان يمنع وصول أي طائرة إلى صنعاء، ويعرقل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة وعسكريا شن طيران العدوان التجسسي تسع غارات، وزحف مرتزقته في مارب ثلاث مرات".

وأعلن المبعوث الأممي لليمن عن هدنة إنسانية برعاية أممية لمدة شهرين، تبدأ من 2 أبريل الجاري، تتوقف بموجبها العمليات العسكرية بين اليمن وقوى التحالف ويفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات وكذلك فتح ميناء الحديدة الذي يحاصره التحالف أمام المشتقات النفطية لعدد من السفن خلال شهري الهدنة.

وعلى الرغم من مضي أكثر من أسبوعين على الهدنة ومع التزام اليمن من جانبها بالهدنة إلا أن تحالف العدوان وأدواته يماطلون في فتح مطار صنعاء ويستمرون في احتجاز ثلاث سفن مشتقات نفطية ويمنعوها من دخول ميناء الحديدة، في ظل استمرار الخروقات العسكرية في جبهات مأرب والحديدة.

وشنت السعودية، في 26 أبريل 2015، هجومًا واسع النطاق على اليمن، أفقر دولة عربية، في شكل تحالف بمساعدة وضوء أخضر من الولايات المتحدة، بحجة عودة الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي للسلطة.

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