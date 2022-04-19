وزیر الصحة: نستمر في تقديم الخدمات الطبية للرعايا الأفغان

وبحسب مراسلنا نقلا عن موقع وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي أضاف عين الهي: على الرغم من المشاكل الاقتصادية الناجمة عن الحظر الامريكي والتكاليف الباهظة التي تنطوي عليه، فقد بذلت الحكومة الايرانية قصارى جهدها للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للرعايا الأفغان.

وأكد، أن الجمهورية الاسلامية الايرانية على دراية كاملة بالظروف الخاصة التي تعيشها أفغانستان احتضنت على مدى العقود الأربعة الماضية، عددا كبيرا من المهاجرين الأفغان، ولم تتوقف يوما عن تقديم الخدمات لهم.

وأوضح عين اللهي ان تلبية الاحتياجات الصحية لهؤلاء هي من أولويات وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران، مشيرا الى تقديم الخدمات العلاجية لهم مجانًا أو بأقل تكلفة في المراكز والمستشفيات في جميع أنحاء البلاد منذ بداية تفشي فيروس كورونا. كما تلقوا التطعيم المجاني ضد مرض كورونا.

وأعرب وزير الصحة والتعليم الطبي على ضرورة استمرار هذه الخدمات، مستنكرا بشدة الفتن المتعمدة والهادفة للوقيعة بين الشعبين الايراني والافغاني من جانب الأعداء، مؤكدا ان تحلي الشعبين باليقظة، ستفشل مؤامرات الاعداء لأن العلاقات بين البلدين متجذرة وتاريخية.

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