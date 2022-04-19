عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الأقصى والاحتلال يغلق المسجد الإبراهيمي

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، في محاولة لإخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين المتطرفين الاستفزازية.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى لمناسبة العيد الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر لمدة أسبوع.

ويأتي ذلك بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى، فجر يوم الجمعة الماضي، محاولةً إفراغه من المصلين بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى مواجهات مع شبان مرابطين فيه، أوقعت ما يقارب 150 إصابة.

ويذكر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت أمس الحرم الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، ومنعت دخولهم إليه، ويمتد الإغلاق حتى فجر غد الأربعاء، بزعم تأمين احتفالات المستوطنين بعيدهم.

وقد أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق امس الاثنين جراء إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي المتواجدين بمحاذاة جدار الفصل العنصري المقام على أراضي قرى عانين، وزبوبا، وطورة غرب وجنوب غرب جنين.

وذكرت مصادر أمنية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن عشرات العمال أصيبوا بحالات اختناق خلال ملاحقتهم من قبل جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ومنعوهم من الدخول للعمل داخل أراضي عام الـ48.

وينتفض آلاف الفلسطينيين من مختلف الأراضي المحتلة، منذ فجر يوم الجمعة الماضي، ضد الاحتلال الذي يسعى لتأمين الحماية لجماعات المستوطنين في اعتدائهم على المسجد الأقصى.

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