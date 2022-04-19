متحدث الحكومة: نتشاور حول زیادة حصة الزوار الايرانيين لأداء مناسك الحج

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: تم تخفیض حصة الزوار الايرانيين خلال مناسك حج التمتع لکن الحکومة الایرانیة تبذل قصاری جهدها لتوفير فرصة لمزيد من الإيرانيين للاستفادة أکثر من ذلک الجوالمعنوی والروحانی.

وفي معرض رده على سؤال حول مونديال قطر 2022،قال: لقد تم اتخاذ تدابير جيدة لمنح تاشيرات مجانية لمشجعي مونديال قطر 2022 القادمين من هذا البلد خلال فترة اقامة البطولة وتوفير البنية التحتية للاستفادة القصوى من هذه الفرصة.

وأشار إلى بعض مشاریع الحكومة للحد من نقص المياه في البلاد معتبرا مشاريع تحلية مياه البحر ونقل المیاه الی محافظات أصفهان ( وسط البلاد) وخوزستان ( جنوب غرب البلاد) ويزد ( وسط البلاد) بهدف توفير مياه الشرب للمواطنين وامدادات المياه للاراضى الزراعية والمراكز الصناعية من اهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من نقص المياه في البلاد.