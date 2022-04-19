حركة الجهاد الإسلامي تنعي الشهيدة الطالبة "حنان محمود خضور"

واعلنت حركة الجهاد الاسلامي خلال بيان مقتضب نستنكر الإجرام المستمر بحق أبناء شعبنا لنؤكد أن الاحتلال قد كشر عن أنياب الحقد والإرهاب تجاه شعبنا وأهلنا في مدن الضفة، وكشف عن وجهه المسخ في إطلاق النار بشكل عشوائي ليستهدف أبناء شعبنا كافة.

وأكدت على ضرورة وحدة أبناء الشعب الفلسطيني كافة بقواه الفاعلة، لتفعيل الجهود الوطنية الرامية إلى مواجهة هذا الاحتلال والتصدي له بكل قوة وبسالة، خاصة في ظل الاعتداءات التي تتعرض لها أرض فلسطين ومقدساتها.

وحملت الحركة الاحتلال وقادته المجرمين المسؤولية كاملةً عن تداعيات هذه الجرائم النكراء، التي لن يصمت أمام بشاعتها مجاهدو الشعب الفلسطيني وأبطاله الذين يلقنون العدو درساً قاسياً في الصمود والتحدي.

وجاء في البيان نتقدم بالتعازي والمواساة من عائلة وأسرة الشهيدة، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يكون دمها لعنة على الاحتلال المجرم.

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