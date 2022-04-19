إيران وسوريا تعتزمان توسیع التعاون الثنائي في مجال الصحة

ورحب "محمد حسین نیکنام" خلال زیارته السفير السوري لدى طهران، "شفيق ديوب"، الیوم الثلاثاء بدعوة وزير الصحة السوري "حسن الغباش " لنظيره الإيراني "بهرام عين اللهي" لزيارة سوريا، مؤكدا انه یرغب بزيارة سوريا الصديقة والشقيقة.

واعلن عن استعداد ایران لتوطيد التعاون مع سوریا في عقد دورات تدريبية في مجال الشركات الناشئة وزيادة مهارات الشباب السوري في مجال تطوير الأعمال في اطار مؤسسات معرفیة وتصميم وإنشاء مراكز الابتكار وحدائق العلوم والتكنولوجيا بسوریا من أجل تطوير تقنيات جديدة وإقامة الفعاليات العلمية والتكنولوجية في هذا البلد.

وأعرب عن أمله في أن تحقق الزيارة المرتقبة لوزير الصحة الإيراني إلى سوريا إنجازات عملية وملموسة وان تؤثر ایجابیا في حياة شعبي البلدين.

من جانبه أعرب السفير السوري لدى طهران عن أمله في بدء فصل جديد في العلاقات بين البلدين وإزالة العقبات القائمة أمام تعزیز التعاون الثنائي في مجال الصحة مع زیارة وزير الصحة الایراني الی سوریا.

ورحب باقتراح مديرعام شؤون التعاون الدولي في وزارة الصحة الايراني "محمد حسين نيك نام"، لعقد اجتماع افتراضي وقال: ان سوريا تكبد الكثیر من الخسائر في قطاعي الصحة والعلاج في محاربة الإرهاب وتحتاج إلى التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وشدد على ضرورة التنسيق مع القطاعات ذات الصلة في سوريا لتوفير الارضية لزيادة التعاون ونقل الخبرات بين البلدين، لا سيما في مجال الشركات المعرفية والمجمعات التكنولوجية.

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